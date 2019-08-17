Виктор Кудрявцев: «В Федерации было мнение, что не надо посылать Загитову на ЧМ»

Фото: "Спорт-Экспресс"

Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Виктор Кудрявцев заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова могла пропустить победный для нее чемпионат мира.

— В предстоящем сезоне на взрослый уровень выйдут еще три представительницы «Самбо-70» — Трусова, Щербакова и Косторная. На подходе — Валиева, Канышева. Значит ли это, что скоро мы уже и не будем видеть на топ-турнирах Загитову и Медведеву?

— Теоретически — такое возможно. А на практике надо ждать. Есть вторая оценка, по которой баланс сил будет не таким однозначным. Кроме того — сколько уже было случаев, когда юные спортсмены переходили на взрослый уровень и после этого теряли стабильность в элементах, прыжках? Те девочки, о которых вы говорили, еще не перешли сложный возрастной период. Конкуренция в любом случае будет очень сильная. И в ней психология, характер будут иметь определяющее значение.

— Но с ней-то у подопечных Тутберидзе вроде бы неплохо.

— Это также зависит и от возраста. Медведева выигрывала все турниры, два чемпионата мира — а потом начали сказываться возрастные проблемы, и появились огрехи. Или Загитова — проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо.

— В тренерском совете?

— Да, это обсуждалось. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать. И благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер, — рассказал Кудрявцев.

Напомним, ранее бывшая фигуристка Мария Аниканова заявила, что победа Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане была несправедливой.