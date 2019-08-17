Виктор Кудрявцев: «В Федерации было мнение, что не надо посылать Загитову на ЧМ»
Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Виктор Кудрявцев заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова могла пропустить победный для нее чемпионат мира.
— В предстоящем сезоне на взрослый уровень выйдут еще три представительницы «Самбо-70» — Трусова, Щербакова и Косторная. На подходе — Валиева, Канышева. Значит ли это, что скоро мы уже и не будем видеть на топ-турнирах Загитову и Медведеву?
— Теоретически — такое возможно. А на практике надо ждать. Есть вторая оценка, по которой баланс сил будет не таким однозначным. Кроме того — сколько уже было случаев, когда юные спортсмены переходили на взрослый уровень и после этого теряли стабильность в элементах, прыжках? Те девочки, о которых вы говорили, еще не перешли сложный возрастной период. Конкуренция в любом случае будет очень сильная. И в ней психология, характер будут иметь определяющее значение.
— Но с ней-то у подопечных Тутберидзе вроде бы неплохо.
— Это также зависит и от возраста. Медведева выигрывала все турниры, два чемпионата мира — а потом начали сказываться возрастные проблемы, и появились огрехи. Или Загитова — проблемы последнего сезона, на мой взгляд, были связаны именно с психологическим напряжением, обстановкой вокруг. Ей самой не верилось, что она выиграла Олимпиаду в 15 лет! Нервы не выдержали. При этом возрастной переход может стать для нее успешным. Разные фигуристы по-разному его проходят. Но на чемпионате мира она выдержала. Хотя было мнение, что посылать ее не надо.
— В тренерском совете?
— Да, это обсуждалось. Разумеется, это не выносилось на публику. Сама Алина не хотела ехать. И только решение тренера заставило ее передумать. И благодаря переданному воодушевлению она смогла подняться и выиграть. Почти героически. Этери ее сконцентрировала, придала уверенность, а спортсменка проявила характер, — рассказал Кудрявцев.
Напомним, ранее бывшая фигуристка Мария Аниканова заявила, что победа Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане была несправедливой.СпортФигурное катаниеОбщество
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