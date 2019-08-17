Экс-фигуристка Аниканова: «Медведева проиграла Олимпиаду несправедливо, у Загитовой было детское катание»

Фото: скриншот фильма "Нюхач-2"

Заслуженная артистка России и бывшая фигуристка Мария Аниканова прокомментировала историю с победой Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

«Этери Тутберидзе сказала о том, что Медведева должна была достойно проиграть, но и ей самой, наверное, Женю нужно было достойно отпустить. Когда я увидела ее в юниорском сезоне 2014/15, то просто упала в обморок, подумав: это точно будет номер один. И Олимпиаду, думаю, она несправедливо проиграла.

Я сейчас скажу ужасную вещь, но я хочу, чтобы подняли возрастной ценз. Тут я полностью согласна с Ириной Родниной. Нельзя, чтобы маленькие соревновались вместе со взрослыми. Понимаю, если бы Медведева отвалялась в Пхенчхане, но откаталась то изумительно. Есть такая штука как компоненты. А на Олимпиаде, на мой взгляд, у Загитовой было еще детское катание, хоть и чистое, — сказала Аниканова.

Напомним, Алина Загитова завоевала олимпийское золото в женском одиночном катании, оставив Евгению Медведеву на второй строчке пьедестала. Через год Загитова стала чемпионкой мира.