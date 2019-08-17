Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франция должна наладить отношения с Москвой до того, как это сделает президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания на пост главы государства.

Если этого не произойдет, то интересы Европы не будут учтены, заявил экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин в беседе с Figaro.

По его словам, необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить сложившуюся из-за непоследовательной политики Запада ситуацию, которая подтолкнула Россию к сближению с Китаем.

Ранее Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое мешало наладить отношения с Россией, теперь «мертво». Также он назвал расследование «фейковой охотой на ведьм».