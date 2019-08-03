Трамп заявил, что проблема, мешавшая наладить отношения с Россией, «умерла»

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое мешало наладить отношения с Россией, теперь «мертво».



Также он назвал расследование «фейковой охотой на ведьм», пишет «Интерфакс»

«Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией, — прим. ред.)», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России.

Напомним, что в конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование, связанное с «российским вмешательством» в выборы президента 2016 года.

В докладе говорится, что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Отмечается, что Россия хотела, чтобы Трамп стал президентом США, однако «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».