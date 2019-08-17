Назван простой способ защититься от простуды в период холодов

Чтобы не заболеть простудой в период холодов, рекомендуется наносить на носовой платок масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов. Помимо традиционного использования в аромалампах, когда под воздействием нагревания эфирные масла испаряются, насыщая воздух, и добавления их в ванны, полезно пользоваться маслами в периоды риска массового распространения ОРЗ и гриппа на улице и в местах, где много людей. Для этого можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой», — отметил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Также он рассказал о том, что масла лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы обладают расслабляющим и успокаивающим эффектом. И могут помочь в снятии стресса в мегаполисе, передает его слова агентство «Москва».

Ранее сообщалось о новых правилах допуска к занятиям и проверки самочувствия детей в осенне-зимний период. Из постановления главного санитарного врача РФ следует, что детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. В случае, если ребенок заболел, его с родителями отправят домой.