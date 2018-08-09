В России простудившихся детей не будут пускать в школы и детсады
Детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. В случае, если ребенок заболел, его с родителями отправят домой. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, начиная с сентября, пишут «Известия».
При этом школам нужно будет к ближайшему учебному году закупить термометры, маски, дезинфекционные средства и бактерицидные лампы.
В Минздраве считают, что такая мера будет способствовать минимизации риска распространения инфекции.
Ранее Минздрав РФ предлагал ввести санкции против родителей, которые отказались прививать детей.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым