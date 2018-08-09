В России простудившихся детей не будут пускать в школы и детсады

Детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. В случае, если ребенок заболел, его с родителями отправят домой. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, начиная с сентября, пишут «Известия».

При этом школам нужно будет к ближайшему учебному году закупить термометры, маски, дезинфекционные средства и бактерицидные лампы.



В Минздраве считают, что такая мера будет способствовать минимизации риска распространения инфекции.

Ранее Минздрав РФ предлагал ввести санкции против родителей, которые отказались прививать детей.