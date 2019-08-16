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Мутко попросил Дом.рф сопровождать земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков

16:40, 16.08.2019
Мутко попросил Дом.рф сопровождать земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков
Фото: tatarstan.ru

Вице-премьер России Виталий Мутко попросил банк Дом.рф сопровождать земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков до реализации проекта.

«С 2012 года через институт развития в Республику Татарстан передано 20 участков. Хотелось бы, чтобы передаваемые земельные участки Дом.рф не просто передавал, а сопровождал до реализации проекта. А то получается незаконченность. В Нижегородской области проблемы, здесь проблемы», — цитирует его корреспондент «Реального времени».

Речь идет о сопровождении компенсационных земельных участков для решения проблем обманутых дольщиков.

Ранее в казанском Кремле прокомментировали «Реальному времени» поручение Мутко в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова разобраться до 20 июля с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков к российским властям. Официальный представитель Кремля Лилия Галимова напомнила, что для решения проблемы в республике принята дорожная карта, в которой по годам расписан план по началу строительно-монтажных работ (СМР) на проблемных объектах.

Недвижимость Татарстан
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