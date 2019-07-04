В казанском Кремле прокомментировали поручение Мутко по обманутым дольщикам

В казанском Кремле прокомментировали «Реальному времени» поручение вице-премьера РФ Виталия Мутко в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова разобраться до 20 июля с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков к российским властям. Официальный представитель Кремля Лилия Галимова напомнила, что для решения проблемы в республике принята дорожная карта, в которой по годам расписан план по началу строительно-монтажных работ (СМР) на проблемных объектах:

— в 2016 г. — 7 домов для 117 дольщиков,

— в 2017 г. — 6 домов для 1004 дольщиков,

— в 2018 г. — 6 домов для 583 дольщиков.

В 2019 году один долгострой уже сдан, начаты работы еще по семи объектам и еще на семи площадках стройку начнут в ближайшее время.

— Также в этом году планируем решить ситуацию по дому 65-03 в Набережных Челнах. В жилом доме №65/03 (Набережные Челны, застройщик ЗАО «ФОН», — прим. ред.) вторая и третья очереди достраиваться не будут. 26 дольщикам будут предоставлены квартиры в других домах. Первая очередь 65-03 уже сдана, — отметила Галимова.

Также сообщается, что по планам на предстоящие два года будут достроены:

— в 2020 году — 6 объектов для 1 450 дольщиков (в том числе 278 из федерального реестра);

— в 2021 году — 6 объектов для 1 769 дольщиков (в том числе 374 из федерального реестра).

Цифры приведены с учетом плана, хотя, возможно, в этом году удастся сдать больше объектов, добавили в Кремле.

— Таким образом, к концу 2021 года мы планируем решить проблему всех обманутых дольщиков. Основной механизм поддержки застройщиков, которые берутся довести объекты до конца, — это предоставление им земельных участков через Фонд поддержки дольщиков. На завершение оставшихся объектов потребуется 7,5 млрд рублей. По данному направлению ведется тесная работа с АО «Дом.рф» и Минстроем РФ. В самое ближайшее время Виталию Леонтьевичу будет доложено о том комплексе мер, которые принимаются в Татарстане для решения проблем обманутых дольщиков, — сообщила Лилия Галимова нашему изданию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что до 20 июля по поручению Виталия Мутко власти Татарстана должны принять необходимые меры по восстановлению прав граждан, включенных в реестр пострадавших соинвесторов жилья, а также доложить о своих действиях правительству России.

