Мутко поручил Минниханову и Кабмину Татарстана разобраться с причинами жалоб дольщиков

Вице-премьер России Виталий Мутко поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову и правительству республики до 20 июля разобраться с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков региона к властям РФ.

До указанного времени власти Татарстана должны принять необходимые меры по восстановлению прав граждан, включенных в реестр пострадавших соинвесторов жилья, а также доложить о своих действиях правительству России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мутко.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году. Всего в республике есть 24 объекта жилищного строительства, в них приобрели квартиры более 4 тыс. дольщиков.