Пилот аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

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Командир аварийно севшего в поле самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов извинился перед пассажирами за то, что не доставил их из Москвы в Симферополь.

«С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать», — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Екатеринбурге, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее экипаж Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал журналистам о том, как проходила аварийная посадка при выполнении рейса U6178 Москва — Симферополь. По словам первого пилота Дамира Юсупова, решение совершить экстренную посадку на поле пришло после того, как из строя вышел второй двигатель самолета.

Подробнее — в материале «Реального времени».