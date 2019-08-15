Экипаж А321 рассказал подробности аварийной посадки в кукурузном поле

Экипаж Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказал журналистам о том, как проходила аварийная посадка рейса U6178 Москва — Симферополь. По словам первого пилота, Дамира Юсупова, решение совершить экстренную посадку на поле пришло после того, как из строя вышел второй двигатель самолета.

«В тот момент мысли были только о том, как не допустить падения. Когда падение уже было неизбежно — как можно мягче посадить самолет»,— цитирует «Коммерсантъ» слова Юсупова.

Проблемы с работой двигателей обнаружились после взлета: «Я сначала подумал, что отказ только одного двигателя. Правый работал. Думал, сейчас поработаем отказ, двигатель выключим, развернемся, задание попросим, выполним посадку на том же аэродроме».

Однако второй двигатель продолжал терять мощность. Было принято решение не выпускать шасси, потому что это безопасней для посадки. Командир экипажа отметил, что не видел процесс эвакуации, но выделил профессионализм бригады бортпроводников: «Я выхожу — самолет пустой. Мне доложили, что жертв нет, все эвакуированы. Через открытые двери увидел, что пассажиры на безопасном расстоянии».

Ранее сообщалось, что следователи проверят версию того, что около аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов. Из-за попадания чаек в двигатели самолета, была совершена жесткая посадка в кукурузном поле.