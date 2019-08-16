Данные ФСБ о притоке иностранцев оказались в 6 раз выше информации Росстата

Пограничная служба ФСБ впервые за 20 лет публично отчиталась о количестве прибывших в Россию иностранцев. За 2018 год их число составило 32,6 млн человек.

По подсчетам Росстата, за прошлый год в Россию въехали 4,9 млн человек. Число выбывших иностранцев также различается. В ФСБ насчитали 32 млн иностранцев, а в Росстате — 4,8 млн.

Действовавший до 2019 года перечень целей въезда в Россию, который фиксировала ФСБ, определялся постановлением Госкомстата от 2000 года. В перечне отсутствовал учет потока прибытий в Россию с целью работы, передает РБК.

За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы. Всего за январь—июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки.

Ранее СМИ заметили резкий скачок прибывших в Россию мигрантов в отчетности статистического ведомства. В апреле было зафиксировано около 98 тысяч прибывших, что почти вдвое превысило показатель предыдущего года. Однако в Росстате объяснили, что изменилась форма отчетности МВД.