Росстат объяснил резкий рост числа мигрантов данными от МВД

Фактического притока мигрантов в Россию не произошло, считают в Росстате. Ведомство объясняет рост их числа более полными данными от МВД.

С 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия и выбытия приказом Росстата были введены формы федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ, передает РБК.

В Росстате поясняют, что методология подсчета не менялась.

Еще одним фактором роста стало предоставление временной регистрации в начале года. При этом миграция внутри страны сократилась.

Напомним, что сегодня Госдума приняла закон об упрощении выдачи разрешений на временное проживание.

Ранее стало известно, что количество мигрантов в России побило рекорд за последние 10 лет. Миграционный прирост населения России вырос с 57,1 тысячи человек в январе — апреле 2018 года до 98 тысяч в январе — апреле 2019 года.