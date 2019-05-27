Прокурор просил за взятку 880 тысяч сити-менеджера Чистополя 8 лет со штрафом 22 млн рублей

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Чистополе оглашен приговор по делу о получении взятки 880 тысяч рублей. Бывший сити-менеджер города Александр Заиконников признан виновным в этом преступлении и приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Его взяли под стражу после оглашения приговора, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Гособвинитель в прениях просил для Заиконникова 8 лет колонии строгого режима со штрафом 22 млн рублей (25-кратный размер взятки), с лишением права занимать руководящие должности в органах власти в течение трех лет, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев. По его словам, вопрос об обжаловании приговора прокуратурой будет решаться после его изучения.

В суде обвиняемый признал вину частично. Его адвокат просил переквалифицировать обвинение по менее тяжкой статье — мошенничество либо злоупотребление должностными полномочиями, еще просил применить наказание ниже низшего предела и условный срок.

Суд установил: Заиконников виновен в получении взятки 880 тысяч рублей от директора ООО «Монолит» и ООО «Тесла» Рамиля Ситдикова за подписание актов выполненных работ по шести муниципальным контрактам 2018 года.

Напомним, Заиконников был задержан в январе 2019 года и с ходу написал явку с повинной.