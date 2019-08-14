В Госдуме предложили пересмотреть ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил обновить правила дорожного движения с учетом появления электробайков, гироскутеров и сегвеев в качестве средств передвижения. Соответствующий запрос он направил министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову.

В своем обращении Нилов отмечает, что среди водителей растет недовольство и напряженность в связи с использованием коммерческими фирмами транспортных средств, которые работают на аккумуляторных батареях. К ним относятся: электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса, сообщает «РИА Новости».

Также депутат подчеркивает, что при их выезде на проезжую часть создаются опасные ситуации, которые угрожают жизни и здоровью и самих пользователей, и других участников дорожного движения, поскольку в системе дорожного движения не определен статус владельцев подобной техники.

Напомним, ранее власти Москвы предложили признать самокаты транспортным средством. За этим должно последовать и введение штрафов за нарушение ПДД.



