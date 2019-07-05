Власти Москвы предложили ввести штрафы для владельцев самокатов

Власти Москвы предложили признать самокаты транспортными средствами. За этим должно последовать и введение штрафов за нарушение ПДД.

Замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Ходаков рассказал на Московском урбанистическом форуме — 2019, что такие виды транспорта, как самокаты, электросамокаты и сигвеи, развиваются очень активно. Их количество на дорогах увеличивается, а значит растет и число аварий с этими видами транспорта.

«Допустим у нас за апрель — май, начало сезона активного передвижения на таких видах транспорта, принесли 32 ДТП и одну смерть. И что печально: страдают в основном дети — из этих 32 пострадавших 25 детей», — приводит его слова агентство «Москва».

Ходаков назвал такие виды транспорта «легкими средствами передвижения».

По его словам, ведется работа не только по внесению изменений в ПДД, но и по обновлению КоАП РФ.

«Также вносим изменения в КоАП об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Но это в стадии обсуждения. Внести изменения в КоАП — довольно длительная процедура. Пока сроки я сказать не могу», — заключил замглавы ЦОДД.