В Москве на пяти заправках «Татнефти» появились пункты медосмотра водителей «Яндекс.Такси»

В Москве на пяти автозаправочных станциях «Татнефть» появились пункты для проведения удаленного медосмотра водителей такси. Это совместный проект нефтяной компании и «Яндекс.Такси».

Установленное автоматизированное оборудование может измерить давление, пульс, пройти проверку на алкотестере, после чего водителя удаленно осматривает врач.

Данную систему разработали специалисты «Яндекс.Такси». Она должна повысить эффективность работы врачей и снизить в несколько раз стоимость одного просмотра, сообщает пресс-служба ПАО «Татнефть».

«Яндекс.Такси» запускает большой эксперимент по созданию электронного путевого листа (ЭПЛ). Он предусматривает, помимо медицинского осмотра, возможность проведения на АЗС и технического осмотра автомобиля такси.

Медицинские пункты в нескольких точках Москвы помогут расширить эксперимент, собрать больше информации об удобных для водителей точках и в будущем увеличить быстроту и удобство процесса медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей. Технология будет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае его переработки.

