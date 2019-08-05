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«Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей

11:09, 05.08.2019
«Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей
Фото: ru.wikipedia.org Sergey Boyko

«Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей. Технология будет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае его переработки.

Система будет представлять собой инфракрасную камеру, которую прикрепят к лобовому стеклу. Программа сможет отслеживать состояние водителя по 68 точкам на лице и определять его усталость по характерным признакам.

Партнером компании по запуску новой технологии стал разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs. Тестирование системы пройдет на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси». Оно охватит и автомобили, заказываемые через приложение Uber Russia.

Ранее сообщалось, что каршеринг-сервис «Яндекс. Драйв» в тестовом режиме запустил систему мониторинга манеры езды. В случае неаккуратного управления автомобилем и игнорирования предупреждений системы пользователь будет заблокирован навсегда.

ТехнологииITОбществоБизнесТранспортАвто
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