«Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей

«Яндекс.Такси» начнет тестировать систему мониторинга усталости водителей. Технология будет ограничивать доступ водителя к новым заказам в случае его переработки.

Система будет представлять собой инфракрасную камеру, которую прикрепят к лобовому стеклу. Программа сможет отслеживать состояние водителя по 68 точкам на лице и определять его усталость по характерным признакам.

Партнером компании по запуску новой технологии стал разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs. Тестирование системы пройдет на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси». Оно охватит и автомобили, заказываемые через приложение Uber Russia.

Ранее сообщалось, что каршеринг-сервис «Яндекс. Драйв» в тестовом режиме запустил систему мониторинга манеры езды. В случае неаккуратного управления автомобилем и игнорирования предупреждений системы пользователь будет заблокирован навсегда.

