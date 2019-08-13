«Уфа» интересуется игроком «Нефтехимика» Макаровым

ФК «Уфа» проявляет интерес к лучшему бомбардиру ФНЛ Денису Макарову из «Нефтехимика», сообщает портал «Чемпионат».

Уфимский клуб намерен осуществить трансфер игрока уже нынешним летом.

Денис Макаров является игроком «Нефтехимика» с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 5 забитых голов, он делит первое место в списке лучших бомбардиров ФНЛ.

Напомним, ранее «Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем» из Красноярска — 2:2. По итогам прошедшего тура Макаров во второй раз в сезоне вошел в символическую сборную турнира.