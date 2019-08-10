«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем», Макаров забил гол и возглавил гонку бомбардиров ФНЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном туре чемпионата ФНЛ по футболу в Красноярске сыграл вничью с местным «Енисеем».

Счет в матче открыл Мераби Уридия, после чего Денис Макаров увеличил разницу до двух мячей. Хозяева поля смогли отыграть один гол в конце первого тайма, а во втором сравняли счет — 2:2.

Отметим, что забитый мяч стал для Макарова уже пятым в чемпионате и он вышел в лидеры гонки бомбардиров лиги.

«Нефтехимик» после этой встречи набрал 9 очков и расположился в середине турнирной таблицы.

«Енисей» (Красноярск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:2 (1:2)



Голы: Уридия (17), Макаров (31) — Харитонов (35), Хубулов (47).



«Енисей»: Филиппов, Гасанов, Рожков, Гарбуз, Хубулов (Комков, 62), Харитонов, Раздорских (Матвиенко, 70), Савичев, Зотов (Ломакин, 87), Долгов, Саркисов (Иванов, 70).



«Нефтехимик»: Исупов, Семенов, Потапов, Киреев, Куликов (Кайков, 63), Уридия (Галиакберов, 72), Галиулин, Макаров (Антонов, 83), Соловьев (Петров, 46), Ситдиков, Хубаев.



Предупреждения: Антонов (84), Хубулов (90, удаление) — Хубаев (13), Соловьев (41) .

