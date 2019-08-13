СМИ рассказали о новом способе телефонного мошенничества

В России получил распространение новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники от имени банка звонят, чтобы приостановить якобы подозрительную финансовую операцию.

«Сотрудник» банка в этом случае долго не запрашивает конфиденциальных данных, что может успокоить жертву мошенничества. Поворотным моментом в обмане становится предложение сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету. Узнав о том, какой из систем клиент не пользуется, ему могут предложить помощь в отключении, для чего понадобится помощь стороннего приложения, которое и играет ключевую роль в схеме.

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Доказать попытку взлома будет невозможно, пишет «Российская газета».

Напомним, недавно в «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества через рекламу на YouTube.