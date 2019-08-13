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СМИ рассказали о новом способе телефонного мошенничества

08:54, 13.08.2019 1
СМИ рассказали о новом способе телефонного мошенничества
Фото: needpix.com

В России получил распространение новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники от имени банка звонят, чтобы приостановить якобы подозрительную финансовую операцию.

«Сотрудник» банка в этом случае долго не запрашивает конфиденциальных данных, что может успокоить жертву мошенничества. Поворотным моментом в обмане становится предложение сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету. Узнав о том, какой из систем клиент не пользуется, ему могут предложить помощь в отключении, для чего понадобится помощь стороннего приложения, которое и играет ключевую роль в схеме.

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Доказать попытку взлома будет невозможно, пишет «Российская газета».

Напомним, недавно в «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества через рекламу на YouTube.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:29
    Жду не дождусь, когда мне позвонят. Хочу внятно, долго, с расстановкой и упоением поговорить с мошенниками.

    В конечном итоге у них случайно не сойдутся цифры карты, не подойдет буква пароля к клиентбанку или тимвьюверу или они запустят тимвьвер не на телефоне а на виртуальном компьютере. А в это время их звонком займется милиция.

    Но все не звонят...
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