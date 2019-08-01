В «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества через рекламу на YouTube

В «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на YouTube. Под прицелом мошенников оказались пользователи из России и СНГ.

«Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты», — описывает «Интерфакс» механизм мошенничества со ссылкой на пресс-службу компании.

Также отмечается, что с начала года компании удалось предотвратить более 17 млн переходов через подобную фишинговую рекламу.

Напомним, в мае специалисты зафиксировали рост числа мобильных банковских троянов.