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В «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества через рекламу на YouTube

18:41, 01.08.2019
В «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества через рекламу на YouTube
Фото: pxhere.com

В «Лаборатории Касперского» обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на YouTube. Под прицелом мошенников оказались пользователи из России и СНГ.

«Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты», — описывает «Интерфакс» механизм мошенничества со ссылкой на пресс-службу компании.

Также отмечается, что с начала года компании удалось предотвратить более 17 млн переходов через подобную фишинговую рекламу.

Напомним, в мае специалисты зафиксировали рост числа мобильных банковских троянов.

ТехнологииIT
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