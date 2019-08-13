Вазген Азроян: «Загитова в какой-то момент не была лучшей даже в детской группе»

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Известный тренер и бывший фигурист Вазген Азроян в интервью «Реальному времени» рассказал о детском периоде карьеры Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

— Мое сотрудничество с Еленой Гырдымовой прекращено уже достаточно давно. Кстати, тут нужно сказать, что она — это еще одна воспитанница ижевской школы Натальи Антипиной, где она занималась в группе того же 2002 года рождения, как и Алина Загитова. Их там три девочки было, еще и более известная по юниорским выступлениям Алиса Лозко.

— Вот как? У меня, кстати, по моему общению с Натальей Антипиной создалось ощущение, что в годы своей работы она больше внимания уделяла как раз-таки Лозко, а еще больше — Наталье Огорельцевой, блиставшей по юниорскому разряду. А Загитова пребывала на втором плане.

— Ну, начнем с того, что Огорельцева на два года старше, и, возможно, Загитова действительно на какой-то момент не была лучшей в группе. Но со временем Алина доказала, что она Алина! Что касается самой ситуации, когда тренер уделяет внимание лучшему, на его взгляд, ученику, в то время как рядом может заниматься фигурист, который со временем вырастет в звезду, то она не так уж и редка.

Мое тренерское кредо таково, что я всегда делаю свой шаг вторым. Первым его делает спортсмен, который начинает больше работать, и тогда уже я иду ему навстречу и уделяю гораздо больше времени в тренировочном процессе. Специфика больших тренировочных групп, увы, состоит в том, что просто невозможно уделять много внимания каждому. Поэтому одним глазом смотришь на лидирующего, вторым на его конкурента, оставляя тем самым,других на периферии внимания. Отсюда и возможно частичное невнимание, но не надо на это обижаться, поскольку тренер не враг сам себе, и он сконцентрирован на том, кто, по его мнению, способен принести результат.

Это жизнь. Надо же понимать, что и на первых порах работы с Этери Тутберидзе Алина не стала сразу побеждать и показывать стабильное катание. Необходимо было время, чтобы в итоге заблистать, — сказал Азроян.

Полное интервью с Вазгеном Азрояном можно почитать в материале «Реального времени».