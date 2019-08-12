Названы популярные у россиян марки подержанных машин

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило исследование, в котором назвало самые популярные марки автомобилей с пробегом в России. Экспертами отмечается, что объем рынка подержанных машин в России по итогам июля 2019 года составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше результата годичной давности.

Самыми популярными автомобилями с пробегом стали модели Lada. На них приходится четверть российского рынка подержанных машин. В июле объем перепродаж Lada составил 122,4 тыс. штук. Это на 3,2% больше, чем в июле прошлого года.

Также пользуются спросом у россиян подержанные Toyota и Nissan. По итогам июля этого года перепродажа этих автомобилей составила 54,7 и 27,6 тыс. единиц соответственно.

В пятерку лидеров вошли Hyundai, за июль продано 26 тыс. машин этой марки, и KIA — 24,5 тыс. водителей купили автомобили японского бренда с рук.

Эксперты аналитического агентства также отметили, что по итогам семи месяцев рынок перепродажи легковых автомобилей все равно находится в небольшом минусе (-0,4%). За прошедший период 2019 года объем достиг почти 3 млн единиц.

Ранее аналитики «Автостата» составили рейтинг популярных у россиян автомобилей класса люкс.