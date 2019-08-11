Эксперты назвали 10 популярных люксовых автомобилей у россиян

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг популярных автомобилей класса «Люкс». Специалисты подсчитали, что по итогам первого полугодия 2019 года объем рынка этого сегмента уменьшился на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

По результатам первых шести месяцев этого года, на первом месте оказался Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Россияне купили 252 машины этой модели стоимостью более 9,5 млн рублей. Это составило 38% от общего числа проданных люксовых машин.

Второе место было отдано модели Bentley Continental GT, показатель которой составил 93 купленных экземпляра. В тройку лидеров также попал внедорожник Bentayga, его купили 78 россиян.

Кроме того, в рейтинг наиболее популярных дорогих автомобилей вошли Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

Ранее сообщалось, что официальный представитель BMW в России, компания «БМВ Русланд трейдинг», решила отозвать 22 286 автомобилей 5-й и 6-й серии.



