Кириенко: погибшие сотрудники «Росатома» представлены к госнаградам решением Путина

Президент РФ Владимир Путин решил представить к госнаградам сотрудников Саровского ядерного центра, погибших при взрыве на полигоне в Архангельской области.

«Решением президента они представлены к высоким государственным наградам», — заявил замруководителя Администрации президента РФ и бывший глава «Росатома» Сергей Кириенко.

Гибель специалистов он назвал невосполнимой потерей для всей страны, передает «Интерфакс».

«Они принимали на себя двойную ответственность. Помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, который, к сожалению, сколько не просчитывай заранее, сколько не готовься, но исключить риск на все 100 процентов невозможно никогда», — сказал Кириенко на траурном митинге в Сарове.

Напомним, что в наукограде могут открыть памятник погибшим. Семьи специалистов получат компенсации в размере 200 тысяч рублей. Вчера и сегодня в Сарове был объявлен траур.