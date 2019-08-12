В Сарове хотят открыть памятник погибшим испытателям ядерного центра

Сотрудникам Саровского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), погибшим при ЧП в Архангельской области, установят памятник, сообщил его директор Валентин Костюков.

«Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям», — заявил Костюков в эфире на «Канале-16» телевидения Сарова.

«Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои», — сказал он.

В четверг на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании ракеты произошел взрыв с возгоранием. «Росатом» сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.