Экс-футболист Алдонин требует у МВД 47,3 млн рублей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал иском к МВД с требованием выплатить ему компенсацию за моральный вред в размере 47,3 млн рублей.

Такая сумма, по мнению Алдонина, накопилась как ущерб за волокиту и ошибки следствия в деле о хищении средств экс-игрока в банке «Замоскворецкий».

Напомним, в 2014 году «Замоскворецкий» банк был лишен лицензии. В 2015 году обвинение в хищении было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову.

Среди вкладчиков банка числились известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

