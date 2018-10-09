Экс-главу банка «Замоскворецкий» арестовали в Москве из-за хищения 2,5 млрд рублей

В Москве арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. Он несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка.



Среди вкладчиков известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Находясь в розыске, экс-банкир жил в Москве, пользуясь документами на имя Аума Пуруши, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Таганский райсуд арестовал бывшего совладельца банка на два месяца.

Накануне Генпрокуратура России отказала Казахстану в выдаче экс-банкира и руководителя крупнейшей в республике телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жомарта Ертаева. Его подозревали в хищении.