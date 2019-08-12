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Никите Шлейхеру не хватило 0,2 балла до бронзы чемпионата Европы по прыжкам в воду

08:35, 12.08.2019
Никите Шлейхеру не хватило 0,2 балла до бронзы чемпионата Европы по прыжкам в воду
Фото: realnoevremya.ru

Спортсмен татарстанской команды «Синтез» Никита Шлейхер занял четвертое место на чемпионате Европы в личном первенстве по прыжкам в воду.

По итогам прыжков Шлейхер набрал 445,05 балла, от обладателя бронзы россиянина Руслана Тернового его отделили всего 0,2 балла.

Первенствовал на вышке 13-летний спортсмен из Украины Алексей Середа. Серебро на счету француза Бенжамина Оффре.

Напомнил, что ранее Шлейхер дважды выигрывал золотые медали чемпионата Европы в синхронных прыжках.

СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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