УНИКС сегодня завершит регулярный чемпионат домашним матчем с «Пари НН»

Начало игры в 19:00 мск

УНИКС (32-7), обеспечивший себе второе место в таблице Единой лиги ВТБ, сегодня завершит регулярный чемпионат на домашней площадке «Баскет‑холла» волжским дерби с «Пари НН» (12–27). Начало игры в 19:00 мск.



«Пари Нижний Новгород» лишился шансов на попадание в плей‑офф, обосновавшись на девятой строчке и отставая от замыкающего топ‑8 «Енисея» на три выигрыша. В третьей декаде января нижегородцы из‑за финансовых проблем расстались сразу с двумя американцами: Айзеей Вашингтоном, который перебрался в испанскую «Сарагосу», и Хантером Дином, подписавшим контракт с черногорским «Дерби».



В минувший понедельник «Пари НН» прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию, вырвав победу в Самаре у одноименного клуба со счетом 78:76. Подопечные Сергея Козина проигрывали «–2» за полминуты до финальной сирены, но сумели добиться успеха благодаря попаданиям Ключенкова и Карпенкова.

УНИКС же провел точечные изменения в составе перед плей-офф: Тай Брюэр покинул клуб. Взамен из израильского «Бней Герцлия» приехал Элайджа Стюарт, который должен усилить заднюю линию. Накануне в составе появился Михаил Кулагин — опытный разыгрывающий, который еще вчера выступал за «Самару».

Кадровая ситуация у хозяев стабильная — все ключевые игроки в строю. Перасович может рассчитывать на глубокую ротацию.

