Швед рассказал, за счет чего УНИКС может обойти ЦСКА и выиграть чемпионат

Защитник Алексей Швед рассказал, за счет чего УНИКС сможет обыграть ЦСКА в сезоне-2025/26. В этом году клуб гарантировал себе второе место в регулярке и теперь встретится с командой только, возможно, в финале — если в полуфинале обойдет «Зенит».

В интервью «Спорт‑Экспрессу» Шведа спросили, за счет чего УНИКС способен выиграть чемпионат. Баскетболист ответил:

— Я уже говорил, что у нас есть сильные большие. Это очень важно. У нас есть мотивированные иностранцы, качественные русские игроки. Есть старательные ребята, которые дают партнерам много энергии. Тот же Беленицкий. Честно, Миша стал для меня большим открытием.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На вопрос, что в Беленицком его впечатлило, Швед ответил:

— Во‑первых, он очень хороший парень. Во‑вторых, классный игрок. Здорово действует в защите, способен защищаться с первого по пятый номер, берет много подборов. Если подправить бросок, то вообще будет супер.

В сезоне-2025/26 счет в регулярных матчах между командами — 2-2. УНИКС дважды обыграл армейцев на домашней площадке и проиграл в гостях.

Напомним, в полуфинале Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 УНИКС проиграл ЦСКА со счетом 0:4 в серии — серия завершилась всухую. После поражения УНИКС был вынужден бороться за третье место в турнире, а ЦСКА вышел в финал и стал чемпионом.

Рената Валеева