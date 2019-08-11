Никита Шлейхер из СК «Синтез» в паре с Евгением Кузнецовым завоевал «золото» чемпионата Европы

Татарстанский спортсмен из СК «Синтез» Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым завоевал «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина чемпионате Европы в Киеве.

Россияне показали результат 435,69 балла, что значительно превосходит показатели немцев Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера (398,64), ставших вторыми. Третье место на турнире заняли британцы Энтони Хардинг и Джордан Холден (387,60).



Для Шлейхера эта медаль стала второй наградой на проходящем в Киеве чемпионате Европы. Ранее он одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки в паре с еще одним татарстанским спортсменом Александром Белевцевым.

В заключительный день программы Никита поборется за награды в личных соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки.