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Никита Шлейхер из СК «Синтез» в паре с Евгением Кузнецовым завоевал «золото» чемпионата Европы

05:46, 11.08.2019
Никита Шлейхер из СК «Синтез» в паре с Евгением Кузнецовым завоевал «золото» чемпионата Европы
Фото: minsport.tatarstan.ru

Татарстанский спортсмен из СК «Синтез» Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым завоевал «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина чемпионате Европы в Киеве.

Россияне показали результат 435,69 балла, что значительно превосходит показатели немцев Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера (398,64), ставших вторыми. Третье место на турнире заняли британцы Энтони Хардинг и Джордан Холден (387,60).

Для Шлейхера эта медаль стала второй наградой на проходящем в Киеве чемпионате Европы. Ранее он одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки в паре с еще одним татарстанским спортсменом Александром Белевцевым.

В заключительный день программы Никита поборется за награды в личных соревнованиях в прыжках с 10-метровой вышки.

СпортОбщество Татарстан
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