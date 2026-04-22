Спортдир «Нефтехимика» Марчинский подвел итоги сезона для команды в КХЛ

Нижнекамский коллектив вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский подвел итоги сезона для нижнекамской команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Нижнекамцы под руководством Игоря Гришина вылетели в первом раунде Кубка Гагарина.

— Осталось чувство недосказанности. Считаю, игра была целостной, не хватило немного везения и опыта. Плюс, конечно, многие играли с травмами и не могли показать свой максимум. Из положительного выделю как раз опыт, который получили ребята. В «регулярке» показали неплохой результат. Наверное, немного не хватило стабильности, чтобы остаться в пятерке. Тогда и посев был бы другим, но в принципе все нормально, — сказал Марчинский в интервью Metaratings.ru.

«Нефтехимик» перед началом нынешнего сезона поменял главного тренера, назначив Игоря Гришина вместо Олега Леонтьева. В регулярном чемпионате нижнекамская команда заняла седьмое место в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф «Нефтехимик» проиграл в пяти матчах серии омскому «Авангарду» (1:4).

Зульфат Шафигуллин