Министр спорта Татарстана — о «Рубине»: «Восьмое место никого не устраивает»

Глава спортивного ведомства республики оценил выступление казанской команды под руководством испанского тренера Франка Артиги

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что восьмое место «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ) никого не устраивает.

— Восьмое место никогда никого не устраивает, конечно, всегда хочется двигаться вперед. Чуть-чуть мы оступились в матче с «Акроном», но Артига добавил красок в игру, это видно. Болельщики вернулись на трибуны, клуб делает очень много в плане маркетинга, — заявил Леонов Metaratings.ru.

«Рубин» зимой сменил главного тренера, назначив Франка Артигу вместо Рашида Рахимова. На момент увольнения рулевого в январе казанская команда занимала седьмую строчку в РПЛ.

После 25 сыгранных туров «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата. До конца турнира осталось провести пять матчей.

