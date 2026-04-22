Даку и Тесленко дисквалифицированы на матч «Рубина» с «Динамо» в РПЛ

Футболисты пропустят игру из-за перебора желтых карточек

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Егор Тесленко и нападающий Мирлинд Даку пропустят матч «Рубина» против московского «Динамо» из-за дисквалификации. Футболисты дисквалифицированы на одну игру Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора желтых карточек.

Тесленко и Даку получили свои восьмые предупреждения в предыдущем матче чемпионата с «Акроном» (1:1). По регламенту, футболист пропускает одну встречу РПЛ при получении восьмой за сезон желтой карточки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч между столичным «Динамо» и казанским «Рубином» состоится в 19.45 по мск в Москве. В прямом эфире встречу покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Московское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Столичная команда опережает «Рубин» (35 баллов), занимающий восьмую строчку чемпионата, лишь по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин