В этом году спрос на нефть оказался самым слабым с 2008 года

По итогам января — мая 2019 года мировой спрос на нефть вырос на 520 млн баррелей в день.

Это самый низкий показатель за аналогичный период с кризисного 2008 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства. В тот год мировая экономика начала тормозить из-за проблем финансового сектора и подрыва потребления нефти в связи с ее ценами выше $100 за баррель.

На данный момент экономика тормозит из-за торговой войны между США и Китаем. Она негативно влияет на рост как мировой экономики, так и на спрос на нефть.

Напомним, 7 августа, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $56 за баррель, следует из данных торгов. За день она снизилась в среднем на 5%.