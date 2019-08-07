За день стоимость нефти марки Brent снизилась на 5%

Сегодня, 7 августа, цена на нефти марки Brent опустилась ниже $56 за баррель, следует из данных торгов. За день она снизилась в среднем на 5%



Так, на 21:23 мск нефть этой марки торговалась за $55,88, что на 5,46% меньше уровня последнего закрытия ($59,94). На 21:40 мск нефть частично отыграла позиции — до $56,34 за баррель (минус 4,41%), пишет РБК.



Падение цен на нефть происходит на фоне торговой войны США и Китая.

Напомним, что цена нефти Brent упала ниже $59.