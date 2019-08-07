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За день стоимость нефти марки Brent снизилась на 5%

22:28, 07.08.2019
За день стоимость нефти марки Brent снизилась на 5%
Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 августа, цена на нефти марки Brent опустилась ниже $56 за баррель, следует из данных торгов. За день она снизилась в среднем на 5%

Так, на 21:23 мск нефть этой марки торговалась за $55,88, что на 5,46% меньше уровня последнего закрытия ($59,94). На 21:40 мск нефть частично отыграла позиции — до $56,34 за баррель (минус 4,41%), пишет РБК.

Падение цен на нефть происходит на фоне торговой войны США и Китая.

Напомним, что цена нефти Brent упала ниже $59.

ПромышленностьНефть
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