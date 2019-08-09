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В Росрыболовстве назвали новые правила рыбалки

22:33, 09.08.2019
В Росрыболовстве назвали новые правила рыбалки
Фото: pixabay.com

Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков раскрыл новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года.

Так, будет ограничена подводная охота. Также со следующего года вводятся суточные нормы вылова и запрет ловить рыбу сетями.

При этом ловить рыбу сетями можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания, говорится на сайте Росрыболовства.

Ранее эксперты сообщили, что осенью 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы.

Общество
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