В Росрыболовстве назвали новые правила рыбалки

Глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков раскрыл новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года.

Так, будет ограничена подводная охота. Также со следующего года вводятся суточные нормы вылова и запрет ловить рыбу сетями.

При этом ловить рыбу сетями можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания, говорится на сайте Росрыболовства.

Ранее эксперты сообщили, что осенью 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы.