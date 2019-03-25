Осенью 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью 2019 года россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции.

Продавцы допускают такое развитие событий из-за запрета на реализацию пораженной видимыми паразитами рыбы, который вступает в силу 1 сентября. При этом в положениях техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» не уточняется, идет ли речь о живых или о погибших организмах.

В Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка считают, что контролирующие органы смогут снимать с прилавков любую продукцию, пишут «Известия».

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что контроль будет осуществляться без создания необоснованных барьеров на рыбном рынке.

Тем не менее Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) намерена обратиться в ведомство с требованием внести изменения в положения техрегламента ЕАЭС.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что боганидский голец является одной из наиболее полезных рыб в мире. Он отметил, что в ней содержится большое количество омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Однако, по словам Шестакова, большинству покупателей она недоступна.