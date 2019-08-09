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Минтранс РТ планирует использовать BlaBlaCar для продвижения междугородних рейсов

14:19, 09.08.2019
Минтранс РТ планирует использовать BlaBlaCar для продвижения междугородних рейсов
Фото: pixabay.com

BlaBlaCar и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ договорились о сотрудничестве. Минтранс РТ будет использовать популярный сервис для продвижения междугородних рейсов.

«Сейчас рассматриваем возможность использования этой площадки для продвижения регулярных межмуниципальных рейсов. На данный момент в пилоте через этот сервис работает два маршрута: Казань — Чистополь и Казань — Набережные Челны», — рассказал начальник управления транспорта Минтранса РТ Алексей Сидоров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

На данный момент этот сервис поиска попутчиков — один из самых сильных конкурентов для регулярных перевозчиков.

Говоря о других подобных интернет-сервисах, Алексей Сидоров подчеркнул, что сейчас все они переходят «на путь работы с легальными автоперевозчиками и автовокзалами».

Ранее «Реальное время» сообщало, что Минтранс России хочет взять BlaBlaCar под контроль.

Общество Татарстан
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