Минтранс России хочет взять «БлаБлаКар» под контроль

Фото: Инна Серова

О намерении законодательно урегулировать ситуацию с перевозками пассажиров пользователями сервиса «БлаБлаКар» сообщил на проходящем в Казани совещании с начальниками межрегиональных управлений Госавтодорнадзора замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Лугоненко.

В настоящее время контроля за перевозками пассажиров в рамках популярного в России сервиса практически не осуществляется, а в ценовом и скоростном аспектах «БлаБлаКар» составляет серьезную конкуренцию междугородным автобусным пассажирским перевозкам.

Ранее в июле СМИ уже сообщали о законопроекте, разработанном Минтрансом РФ и призванном регулировать деятельность онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях.

Ранее «Реальное время» писало, что в первом полугодии 2019 года российских перевозчиков оштрафовали в общей сложности на 207 млн рублей.