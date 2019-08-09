Минэкологии РТ накажет жителя Альметьевска, причинившего природе ущерб на 2,8 млн рублей

Специалисты Минэкологии РТ в ходе облета на вертолете обнаружили огромную свалку с ртутными лампами, отходами линолеума и битумной кровлей на площади 3386 кв. м.

Эту свалку на своем участке устроил житель Альметьевска, объяснив это тем, что хотел поднять участок земли от подтопления. Нарушитель причинил окружающей среде ущерб на 2 млн 832 тыс. рублей.

В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах обнаружили свалку ртутных ламп, а в Лениногорске Министерство экологии проводило административное расследование из-за свалки площадью 2 400 кв. м.