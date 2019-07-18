Минэкологии Татарстана нашло в Лениногорске незаконную свалку площадью 2 400 кв. метров

Инспекторы министерства экологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора в Лениногорске. На участок площадью 2 400 кв. м свозились отходы с места разбора зданий по улице Чайковского.

«Объем незаконно сбрасываемых отходов составил 720 куб. м», — говорится в сообщении Минэкологии РТ.

В министерстве подчеркивают, что по этому факту идет административное расследование.

Виновным грозит ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Законодательство предполагает наказание по этой статье в виде штрафа:

1—2 тысячи рублей для физлиц,

10—30 тысяч рублей для должностных лиц,

30—50 тысяч для предпринимателей,

100—250 тысяч для юрлиц.

Для ИП и компаний также предусмотрена такая мера, как приостановка деятельности до 90 суток.