Минэкологии Татарстана нашло в Лениногорске незаконную свалку площадью 2 400 кв. метров
Инспекторы министерства экологии Татарстана обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора в Лениногорске. На участок площадью 2 400 кв. м свозились отходы с места разбора зданий по улице Чайковского.
«Объем незаконно сбрасываемых отходов составил 720 куб. м», — говорится в сообщении Минэкологии РТ.
В министерстве подчеркивают, что по этому факту идет административное расследование.
Виновным грозит ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Законодательство предполагает наказание по этой статье в виде штрафа:
- 1—2 тысячи рублей для физлиц,
- 10—30 тысяч рублей для должностных лиц,
- 30—50 тысяч для предпринимателей,
- 100—250 тысяч для юрлиц.
Для ИП и компаний также предусмотрена такая мера, как приостановка деятельности до 90 суток.ОбществоВласть Татарстан
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