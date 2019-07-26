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В Набережных Челнах выявлена свалка ртутных ламп

08:26, 26.07.2019
В Набережных Челнах выявлена свалка ртутных ламп
Фото: eco.tatarstan.ru

На территории одного из торговых центров Набережных Челнов экологи обнаружили свалку отработанных ртутьсодержащих ламп.

Снимок с опасными отходами прислал в Минэкологии РТ местный житель. По данному факту была проведена проверка.

По итогам в отношении физического лица, нарушившего закон, составлен протокол за причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителю также выдано представление об устранении свалки.

Напомним, ранее Минэкологии РТ нашло в Лениногорске незаконную свалку площадью 2 400 кв. метров. На участок свозились отходы с места разбора зданий по улице Чайковского.

Общество Татарстан
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