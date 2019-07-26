В Набережных Челнах выявлена свалка ртутных ламп
На территории одного из торговых центров Набережных Челнов экологи обнаружили свалку отработанных ртутьсодержащих ламп.
Снимок с опасными отходами прислал в Минэкологии РТ местный житель. По данному факту была проведена проверка.
По итогам в отношении физического лица, нарушившего закон, составлен протокол за причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, рассказали в пресс-службе ведомства.
Нарушителю также выдано представление об устранении свалки.
Напомним, ранее Минэкологии РТ нашло в Лениногорске незаконную свалку площадью 2 400 кв. метров. На участок свозились отходы с места разбора зданий по улице Чайковского.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым