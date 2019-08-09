Камила Валиева: «В группе у Тутберидзе научилась не бросать элементы и терпеть до конца»

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.

«Четверной тулуп стала учить после «Шоу чемпионов». Поначалу было страшно — не знаешь, куда полетишь дальше. Потом становилось все легче и легче. Теперь уже просто захожу на прыжок, делаю и получаю удовольствие.



В группе Этери Георгиевны научилась не бросать элементы и терпеть до конца. Раз уж начал, должен и закончить. Стала делать больше попыток, чтобы все было на автомате. В этом сезоне хочу показать стабильность: чтобы и короткую, и произвольную я катала чисто на каждом старте. Нацелена попасть в финал юниорского Гран-при и на чемпионат мира среди юниоров», — цитирует Валиеву официальный сайт ФФКР.

С 4 по 7 сентября Камила Валиева в составе сборной России выступит на третьем этапе юниорского Гран-при в Риге.

Отметим, что Камила Валиева является уроженкой Казани. Вместе с ней в группе Этери Тутберидзе также тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Недавно Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.