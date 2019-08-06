Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

Ученица тренера Этери Тутберидзе чисто исполнила весь представленный в произвольной программе прыжковый контент.



Программа 13-летней фигуристки состояла из следующих элементов: четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип — двойной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — ойлер — тройной сальхов, а также сольный тройной лутц.

С 4 по 7 сентября Камила Валиева в составе сборной России выступит на третьем этапе юниорского Гран-при в Риге.

Отметим, что Камила Валиева является уроженкой Казани. Вместе с ней в группе Этери Тутберидзе также тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова.