Тимур Билялов об отраженном буллите: «Была миссия помочь команде, рад, что получилось»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Мы вышли на дерби с серьезным настроем, к тому же после вчерашнего поражения от «Барыса» ребята тоже были недовольны результатом. И сама игра была серьезной для Казани — против Уфы. Мы сразу побежали вперед, хорошо двигались, соперник получал удаления из-за нашей активности. Во втором периоде немножко «просели», тоже удалялись, но самое главное, что выдержали. Ребята стелились, ловили шайбу на себя и довели матч до победы.

— Как оцените свою игру, насколько было трудно?

— В предсезонке всегда и всем трудно — работа только начинается, после сборов тяжело. Игру оцениваю неплохо, были ошибки, но на то и предсезонка, чтобы в регулярке выходить и показывать свой уровень.

— Как вам удалось так спокойно отразить буллит на 57-й минуте матча при счете 2:1?

— Была миссия отбить, помочь команде, хорошо, что так получилось, — сказал Билялов.

Напомним, сегодня «Ак Барс» в рамках турнира «Кубка президента Казахстана» одолел «Салават Юлаев» со счетом 2:1, вратарь казанцев Билялов отразил в этой игре буллит.