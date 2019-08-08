В Башкирии осудили экс-преподавателя института МВД за «помощь» при поступлении

В Уфе вынесли приговор 24-летнему бывшему преподавателю-методисту Уфимского юридического института МВД России.



Следствие установило, что в апреле-мае 2019 года подсудимый выдал себя за члена приемной комиссии юридического института, и за взятку в размере 200 тыс. рублей хотел «помочь» дочери своей знакомой поступить в Уфимский юридический институт МВД России. В действительности он такой возможностью не обладал.



После передачи первой части денежных средств в размере 100 тыс. рублей преподаватель был задержан с поличным.



В ходе следствия и суда преподаватель свою вину признал в полном объеме.



Суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на 3 года и штрафом в размере 50 тыс. рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.

Недавно суд взыскал более 1 млн рублей незаконных доходов с экс-начальника тыла института МВД в Уфе. В ходе судебного заседания мужчина смог обосновать законность получения лишь части доходов в сумме около 5,1 млн рублей. В итоге ему необходимо выплатить 1,1 млн рублей.

