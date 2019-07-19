Суд взыскал более 1 млн рублей незаконных доходов с экс-начальника тыла института МВД в Уфе

Верховный суд Башкирии признал законными доводы прокуратуры региона о приобретении имущества на неустановленные доходы бывшим начальником тыла Уфимского юридического института МВД России.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2014 и 2015 годах он приобрел двухкомнатную квартиру и автомобиль Toyota Land Cruiser на общую стоимость в 6,2 млн рублей.

При этом указанная сумма превышала его официальный доход за предшествующий период, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе судебного заседания мужчина смог обосновать законность получения лишь части доходов в сумме около 5,1 млн рублей. В итоге ему необходимо выплатить 1,1 млн рублей.

После проверки он уволился с должности. Речь идет не о сотруднике МВД по Башкирии, подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее у полицейского в Башкирии изъяли имущество на 34 млн рублей.